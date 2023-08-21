السيد نجم يكشف تفاصيل احتفال نادي القصة بمرور 70 عامًا على التأسيس

يحتفل نادى القصة بمرور 70 عامًا على تأسيسه، في الثانية عشرة من مساء الأحد المقبل بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بحضور الكاتب محمد السيد عيد، رئيس نادى القصة.

ويوزع رئيس نادى القصة الكاتب محمد السيد عيد الجوائز على الفائزين في مسابقة نادي القصة لهذا العام ضمن الاحتفال بذكرى التأسيس إلى جانب شهادات تكريم للعشرة الأوائل في كل فرع، ومنح الفائزين عضوية النادي.

وقال الأديب السيد نجم، المشرف على سلسلة "الكتاب الفضى" بنادى القصة" إن الاحتفال بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويتضمن الاحتفال توزيع شهادات التقدير وجوائز المسابقة الأدبية الخاصة بالنادي وهي المسابقة الاولى بعد إعادة نشاط النادي بعد توقفه بعد الحكم القضائي بالانتقال من مقره بجاردن سيتي، ودلالة هذا جميلة الجهد المبذول من أجل إعادة الروح إلى كيان ثقافي هام ترأسه يوما ما طه حسين ونجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس وغيرهم، هذا بالإضافة إلى توزيع العدد الرابع من مجلة القصة التي تصدر عن النادي وهي فصلية وبالتعاون مع "هيئة الكتاب" بدعم من الدكتور هيثم الحاج على، والدكتور أحمد بهي الدين الآن.

أضاف"نجم"، أن النادي سيواصل نشاطه بإصدار الكتاب الخامس من الكتاب الفضى فى الفترة الجديدة، ويرأس تحريرها الدكتور السيد نجم، كما يواصل النادى الآن جهود الندوات الأسبوعية المنتظمة دورياً حتى يعود إلى سابق عهده من نشاط وسمعة طيبة ودوراً بارز فى الحياة الثقافية.

ونادي القصة هو نادي ثقافي مصري يضم عددا من الروائيين المصريين. مقره في القصر العينى الكائن في مدينة القاهرة .

أسّسه في السبعينيات الأديب يوسف السباعي للرواد وضم الاديب توفيق الحكيم والاديب محمد تيمور والاديب إحسان عبد القدوس والاديب أمين يوسف غراب والاديب محمد عبد الحليم عبد الله والاديب نجيب محفوظ والأديب عبد الحميد جودة السحار والاديب ثروت أباظة والاديب طه حسين والاديب محمود تيمور والاديب محمد فريد أبو حديد والاديب علي أحمد باكثير والاديب يحيى حقي والاديب عزيز أباظة والاديبة عائشة عبد الرحمن والاديبة سهير القلماوي والاديب مصطفى محمود والاديب صالح جودت والاديبة هدى جاد والاديب محمود السعدني ورواد الأدب الروائي.