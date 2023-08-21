الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مي عز الدين تنافس على جائزة أفضل ممثلة بـ"سوق الكانتو" في مهرجان الدراما

مي عز الدين
مي عز الدين

تنافس النجمة مي عز الدين على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن دورها في مسلسل “سوق الكانتو” وذلك بمهرجان القاهرة للدراما المقرر إقامته يوم الخميس المقبل بمدينة العلمين.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

وتستعد مدينة العلمين لاستقبال النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما" يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

وكان كشف القائمون عن المهرجان أن النسخة الثانية ستضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور، والجمهور سيشارك في اختيار 6 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وأصبح متاحا للجمهور الدخول على موقع المهرجان واختيار الأفضل في كل الفئات.

أول فئات جوائز الجمهور هي أفضل ممثل دور أول وتضم كلاً من شريف سلامة، أحمد رزق، محمد شاهين، أحمد مكي، محمد رمضان، محمد ممدوح، أحمد العوضي، أحمد أمين، حمادة هلال، طارق لطفي، أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، أحمد عيد، جمال سليمان، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمير كرارة، مصطفى شعبان، خالد النبوي، سيد رجب، أحمد السقا، عمرو سعد، إياد نصار.

كما يتواجد في المنافسة على أفضل ممثل دور أول أيضاً محمد سعد، ياسر جلال، باسم سمرة، باسل خياط، كريم فهمى، ماجد الكدواني، محمد فراج، صبري فواز، عصام عمر، هشام ماجد، شيكو، نضال الشافعي، شريف منير، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، عمرو عبدالجليل، خالد سليم.

الكانتو القاهرة للدراما 2023 الفنان الكبير يحيى الفخراني الفنانين الفنان الكبير المسلسلات القاهرة للدراما

الأكثر قراءة

طلق نارى فى الصدر.. ننشر صور شاب قُتل على يد جاره فى حلمية الزيتون

لراغبى الحجز.. موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 5

مأساة في العقار 22.. جريمة آخر النهار في الوراق خلفت 6 ضحايا

جلسة صلح عرفية لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية سيلا بالفيوم (صور)

مصرع سائقة توك توك بعد اصطدامها بجرار قمامة على طريق الحجايزة بالدقهلية

أزمة الكيف.. الأرقام الرسمية تفجّر مفاجأة عن السجائر و30% زيادة فى الواردات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟