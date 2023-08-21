مي عز الدين تنافس على جائزة أفضل ممثلة بـ"سوق الكانتو" في مهرجان الدراما

تنافس النجمة مي عز الدين على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن دورها في مسلسل “سوق الكانتو” وذلك بمهرجان القاهرة للدراما المقرر إقامته يوم الخميس المقبل بمدينة العلمين.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

وتستعد مدينة العلمين لاستقبال النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما" يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

وكان كشف القائمون عن المهرجان أن النسخة الثانية ستضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور، والجمهور سيشارك في اختيار 6 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وأصبح متاحا للجمهور الدخول على موقع المهرجان واختيار الأفضل في كل الفئات.

أول فئات جوائز الجمهور هي أفضل ممثل دور أول وتضم كلاً من شريف سلامة، أحمد رزق، محمد شاهين، أحمد مكي، محمد رمضان، محمد ممدوح، أحمد العوضي، أحمد أمين، حمادة هلال، طارق لطفي، أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، أحمد عيد، جمال سليمان، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمير كرارة، مصطفى شعبان، خالد النبوي، سيد رجب، أحمد السقا، عمرو سعد، إياد نصار.

كما يتواجد في المنافسة على أفضل ممثل دور أول أيضاً محمد سعد، ياسر جلال، باسم سمرة، باسل خياط، كريم فهمى، ماجد الكدواني، محمد فراج، صبري فواز، عصام عمر، هشام ماجد، شيكو، نضال الشافعي، شريف منير، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، عمرو عبدالجليل، خالد سليم.