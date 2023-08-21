فتح باب التقديم لوظائف قيادية شاغرة بجامعة الفيوم: اعرف الشروط

تبدأ بوابة الوظائف الحكوميّة، التّابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تلقّى طلبات شغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بجامعة الفيوم فى تخصّصات: (مدير عام مكتب رئيس الجامعة) - (أمين كلية التربية بدرجة مدير عام).

ويستمر تلقى طلبات شغل الوظائف الشاغرة بين يومي 2023/08/20 و2023/09/19، على أن ترفق الطلبات بالمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة، مع ضرورة قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول "أ" أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، والحصول على مؤهل عالٍ يتوائم مع نوع وطبيعة العمل.

ويشترط فيمَن يتقدم لشغل تك الوظائف توافر عدد من المهارات الأساسية وهى:

الانضباط والالتزام وحُسن استخدام الوقت، الالتزام بسياسات وإجراءات وأنظمة العمل، الحفاظ على موارد الجامعة، التركيز على النتائج وتحسين الآداء، الالتزام بأخلاقيات العمل والسّلوك القويم، وأن يرفق بطلبة المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.

• تقدم الطلبات باسم/ أمين عام الجامعة على النماذج المعدة لذلك بالإدارة العامة للموارد البشرية للجنة الأمانة الفنية لوظائف القيادات والإشرافية مرفقا به بيان حالة وظيفية للمتقدم موضحاً به:

القدرات العلمية، درجات علمية، إجادة لغة أجنبية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية.

◘ التاريخ الوظيفي: يشمل على الأخص تقارير تقويم أداء المتقدم (عن آخر 3 تقارير بمرتبة ممتاز) – الإنجازات التي حققها أثناء حياته الوظيفية – وسابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها.

◘ المقترح التطويري:

تقدم به للوحدة المعلنة طبقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017.

السّمات الشخصية وتشمل: المهارات القيادية - اتخاذ القرارات والإبداع - حل المشكلات - إدارة الأزمات ـ مهارات الاتصال والاقناع والعرض.

•• العلاوات التشجيعية.

•• الجزاءات إن وجدت.

•• أي بيانات أخرى يرى المتقدّم إضافتها أنشطة عامة خارج العمل.

•• صورة بطاقة الرقم القومي.

•• عدد 7 صورة شخصية.

•• تقدم الطلبات بصفة شخصية وذلك بعد الثانية ظهرًا

•• وعدد الملفات المطلوبة (ملف أصلي + 7 نسخ من الملف الأصلي).