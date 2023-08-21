الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل غلق الاتجاه القادم من ميدان رسالة تجاه ميدان الخزان بالأسمرات

ميدان الخزان بالأسمرات
ميدان الخزان بالأسمرات

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإشراف اللواء خالد عمارة مساعد الوزير مدير مرور العاصمة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ لتنفيذ الأعمال بمشروع مول دايموند الأسمرات عن طريق تركيز ونش حمولة 500 طن بشارع الأسمرات في الاتجاه القادم من ميدان رسالة تجاه ميدان الخزان مما يستلزم الغلق الكلي مع إجراء التحويلات اللازمة للقادم من شارع 9 تجاه ميدان الخزان بالاتجاه المقابل ليعمل بنظام الاتجاهي مع تنفيذ المساعدات لفصل حركة المرور بين الاتجاهين، وذلك في مدة زمنية (48 ساعة) اعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف الليل يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2023. 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الخدمات المرورية اللازمة الادارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية خدمات المرورية شارع الأسمرات كثافات مرورية متوقعة مرور القاهرة

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