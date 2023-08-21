الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتوفير الدعم لإنجاح فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة"

فعاليات الحملة
فعاليات الحملة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة التنسيق والتعاون لتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة". 

وأشار إلى دور الحملة فى نشر التوعية المجتمعية وتعزيز محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى لدى الأهالى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية  "حياة كريمة". 

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تستمر فعاليات حملة "بلدي أمانة" للأسبوع الثالث على التوالي لتقديم خدمات رفع الوعي ونشر التوعية داخل جميع القرى والنجوع، مقدمة الشكر للمحافظ بالنيابة عن الأهالي المشاركين في الفعاليات وذلك لحرصه على المتابعة المستمرة لفاعليات ونتائج الحملة وتوجيهاته لتذيل العقبات والمشكلات أولاً بأول. 

وأشارت إلى أن ذلك يتواكب مع تشجيعه ودعمه المتواصل للتوسع في تنفيذ الكثير من المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تهدف دعم وتمكين المرأة والشباب في كافة المجالات. 

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن حملة " بلدي أمانة" تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع، لافتة إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام. 

أسوان التمكين الاقتصادي التوعية المجتمعية الشباب المتطوعين المجلس القومي للمرأة بأسوان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية المشروعات القومية

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