تحرير 16 مخالفة تموينية في حملة رقابية على المخابز بأبوقرقاص بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز حملة تموينية مكبرة رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية المدعمة لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل وجودة رغيف الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات أسفرت عن ضبط وتحرير 16 مخالفة متنوعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

قال تاج جلال أبي سراح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص نفذت حملة تموينية مكبرة تحت إشراف إدارة التموين بأبوقرقاص على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتأكد من جودة الخبز المنتج أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرًا متنوعًا.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن المخالفات تنوعت وشملت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرفا وعدم وجود سجل زيارات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة وأصحابها.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحال الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة لفرض الانضباط التمويني على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وصلاحية المعروض من المسلح الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصًا علي صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلي أنه شدد علي ضرورة استمرار الحملات التموينية والتي تتم بالتعاون مع إدارة التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري علي المخابز لضبط كافة المخالفات التموينية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بالمدينة والقرى التابعة لها.

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