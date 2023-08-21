الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من شرطة الاحتلال (فيديو)

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، إن هناك مستوطنين يقتحمون المسجد بحراسة من الشرطة الإسرائيلية في الذكرى الـ54 على جريمة إحراق الأقصى.

وأضافت "أبوشمسية"، خلال لقائها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم: إننا نشهد نيرانا خامدة تشعلها الشرطة الإسرائيلية والجماعات المتطرفة التي تنشط في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحم 85 مستوطنا، صباح اليوم، ساحة المسجد من جهة باب المغاربة.

هذه الاقتحامات تحت حراسة شرطة الاحتلال

وأوضحت "أبوشمسية" أن هذه الاقتحامات تمت كما نقول بقوة السلاح، وتحت حراسة شرطة الاحتلال، واستفزوا مشاعر المسلمين في باحات المسجد الأقصى وعلى أبوابه، معقبة: "اليوم هو حساس بالنسبة للفلسطينيين على الرغم من مرور 54 عامًا على هذه الذكرى، والتي شهدت احتراق ثلث المسجد الأقصى المبارك، ومنبر صلاح الدين".

المسجد الأقصى الشرطة الإسرائيلية مراسلة القاهرة الاخبارية مستوطنون يقتحمون بحراسة

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