الرابحون والخاسرون من معركة تكسير العظام في موسم صيف 2023

يعد موسم الصيف من المواسم المميزة سينمائيًا على مدار سنوات طويلة للغاية، فقد شهد الموسم هذا العام صعود نجوم، ولمعان نجوم اخرين وخفوت نجوم آخرين.

فقد شهد موسم صيف 2023 السينمائي والذي بدأ من شهر يونيو الماضي وحتى الآن عرض 10 أفلام من أهم أفلام نجوم السينما على مدار السنوات الماضية.

الرابحون والخاسرون في موسم صيف 2023

استمر النجم كريم عبد العزيز في تحقيق نجاحاته السينمائية بفيلم بيت الروبي الذي عرض في موسم عيد الأضحى الماضي ليستكمل كريم عبد العزيز سلسلة نجاحاته السينمائية منذ أن بدأ مشواره الفني.

فقد استطاع كريم عبد العزيز أن يدخل نادي المائة بفيلم بيت الروبي الذي شارف على كسر حاجز 130 مليون جنيه.

يعد أبرز الرابحين خلال هذا الموسم هم صناع فيلم بيت الروبي بالنجاح الكبير الذي حققوه على مدار شهري عرض، خاصة أن الفيلم استمر في الثبات على قمة هرم الإيرادات لنجوم السينما، بجانب تحقيقه أرقاما قياسية جديدة.

ومن الرابحين أيضًا هذا الموسم النجم أمير كرارة الذي جمع إيرادات مرتفعة بفيلم البعبع الذي تخطى حاجز ال 45 مليون جنيه هذا الموسم حيث قدم أمير كرارة لونا سينمائيًا جديدا مزج فيه بين الكوميديا والأكشن وهي الخلطة التي أثبتت نجاحها مع الجمهور.

واستمر تامر حسني في تحقيق النجاح بفيلم تاج رغم المستوى الفني المتوسط للفيلم إلا أن شعبية تامر لدى جمهوره دفعته لتحقيق مركز متقدم في إيرادات شباك التذاكر ولكنه سرعان ما تراجع مع طرح أفلام جديدة.

وعاني محمد هنيدي من انتقادات واسعة فور طرح فيلمه مرعي البريمو الذي جاء دون المستوى حيث يعتبر أضعف افلام محمد هنيدي سينمائيًا.

ورغم تحقيق الفيلم لإيرادات مرتفعة فور طرحه إلى أنه بدأ يتراجع للمنطقة الوسطى في إيرادات الأفلام المعروضة وتفوقت عليه أفلام أخرى في ترتيب الإيرادات ولحق به محمد رمضان بفيلم “ع الزيرو”.

فيما نجح كلا من أكرم حسني ومحمد ممدوح بفيلمي “العميل صفر” و“وش في وش” في أن يكونا ضمن صفوف وكتيبة الرابحين هذا الموسم حيث تصدر الفيلمان إيرادات شباك التذاكر واحتلا المركز الأول والثاني في الإيراد اليومي لشباك التذاكر.

وكان من أبرز الخاسرين هذا الموسم فيلم مطرح مطروح للنجم محمود حميدة الذي لم يلق الفيلم قبولًا على المستويين الفني والجماهيري واعتبره البعض استنساخًا لفيلم حرب كرموز.

ولحق به فيلم “البطة الصفرا” لمحمد عبد الرحمن توتا الذي فشل في تحقيق إيرادات مرتفعة منذ اليوم الأول لعرضه بدور السينما.

كما فشل فيلم “خمس جولات” في الاستحواذ على اهتمام الجمهور.

ووقع فيلم "مستر إكس في منطقة وسطى بين الرابحين والخاسرين هذا العام فرغم تحقيقه لإيرادات شبه جيدة إلا أنهم يحقق النجاح الجماهيري المطلوب.

وشهد موسم صيف هذا العام عرض 10 أفلام سينمائية جديدة أشعلت الموسم وهي “بيت الروبي” و“مرعي البريمو” و“ع الزيرو” و“مستر اكس” و“البعبع” و“تاج” و“العميل صفر” و“وش في وش” و"البعبع" و“البطة الصفرا”.