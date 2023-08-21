حبس المتهم بسرقة 11 شقة سكنية بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة 4 أيام

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، حبس المتهم بسرقة 11 شقة سكنية بمنطقة التجمع، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.



ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على لص سرق 11 شقة بمنطقة التجمع الأول واختبأ بالإسكندرية.

البداية عندما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بقنا) حال اختبائه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

واعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن وأقر بارتكاب (11) واقعة سرقة أخرى واعترف بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى (عميليه "سيئ النية" - مقيمين بالشرقية) تم ضبطهما وبحوزتهما كل المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.