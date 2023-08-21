الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بسرقة 11 شقة سكنية بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة 4 أيام

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، حبس المتهم بسرقة 11 شقة سكنية بمنطقة التجمع، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.


ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على لص سرق 11 شقة بمنطقة التجمع الأول واختبأ بالإسكندرية.

 

البداية عندما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بقنا) حال اختبائه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

 

واعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن وأقر بارتكاب (11) واقعة سرقة أخرى واعترف بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى (عميليه "سيئ النية" - مقيمين بالشرقية) تم ضبطهما وبحوزتهما كل المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ارتكاب وقائع إسكندرية التجمع الاول التحريات الأمنية التحقيقات السرق السرقة الشقق السكنية

الأكثر قراءة

حكم جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

أولياء أمور لاعبى الدورى الأمريكى يشتكون ميسى

محافظ المنوفية: غلق مخبز بلدى بقويسنا وتحرير 200 محضر تموينى مخالف

"الدستور" ترصد خطورة المتحورات الجديدة لفيروس كورونا

"دروس في الطيران الحر".. رواية جديدة لمريم وليد عن دار روافد

مرتكب مذبحة الوراق يمثل جريمته وسط حراسة مشددة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟