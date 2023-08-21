الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

انعقاد "العمومية العادية" لجمعية مساعدة الطلبة للأقباط الكاثوليك

البطريرك إبراهيم
البطريرك إبراهيم إسحق

اجتمعت الجمعية العمومية العادية لجمعية مساعدة الطلبة للأقباط الكاثوليك، بمقرها، بقاعة الاجتماعات الكبرى، الملحقة بكاتدرائية القديس أنطونيوس بالفجالة، تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق. 

وتم انتخاب مجلس الإدارة، طبقًا للأصول المتبعة في مثل هذا الشأن، عقب اكتمال النصاب القانوني، حيث قامت الجمعية بتوفيق الأوضاع، وفقًا لقوانين الجمعيات الأهلية.

شارك بالحضور الأب كيرلس نظيم، عضو الجمعية، ومسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، التابع للإيبارشية، كما سيتم انتخاب المكتب التنفيذي، في اجتماع مجلس الإدارة المقبل.

وتدعم الجمعية أبنائها وبناتها، الدارسين والدارسات بالمدارس، والجامعات، بتقديم مساعدة شهرية، طبقًا لظروف كل أسرة، حيث أنها جمعية مشهرة، تابعة للشؤون الاجتماعية.

وتعتبر كاتدرائية الأنبا انطونيوس، بالفجالة، مقر الجمعية كما أن لها مقرًا آخر بالمقر البطريركي، بكوبري القبة. ووفقت الجمعية أوضاعها، بعد القانون الجديد للجمعيات الأهلية.

اسة البابا تواضروس الثاني اكتمال النصاب القانوني اجتماعات اقباط الكاثوليك الأب كيرلس نظيم اكتمال النصاب البابا تواضروس الانبا ابراهيم اسح الأوضاع الأنبا إبراهيم اسحق البابا تواضروس الثان البابا تواضروس الثاني ب البابا تواضروس ا البابا فرنسيس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق البابا تواضروس الثاني

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