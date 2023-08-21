ما هي المخاطر المنتظرة من تطبيق Chat GPT؟ دراسة توضح

أوضحت دراسة أجراها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه من المنتظر أن تطبيق Chat GPT وغيره من الأنظمة الروبوتية التوليدية ومحادثات الروبوت الإنسانية ستؤثر بشكل سلبي كبير على الحياة المعاصرة.

مخاطر دولية

وقالت الدراسة التي تحمل عنوان (الكتابة والكتاب والدراسات الثقافية في المنعطف الرقمي) أنه من المرجح أن تزيد تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل تطبيق Chat GPT الفجوة بين الدول الأكثر تطورًا والدول المتخلفة والمتوسطة.

وأشارت الدراسة أن هذا التطبيق سيعرض الأمن القومي لتهديدات كبرى، كما أنه سيزيد من هشاشة الدول الفقيرة والأكثر فقرًا.

مخاطر إنسانية

وكشفت الدراسة التي أجراها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن تطبيق Chat GPT وغيره من الأنظمة الروبوتية التوليدية ومحادثات الروبوت الإنسانية ستزيد الفجوة بين الأجيال حيث سيصعب التواصل والتفاهم بين أجيال الأناسة الروبوتية ومن هم في سن الشباب حاليًا وأيضًا كبار السن وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تفكك الاندماج الاجتماعي وانقطاع التواصل الإنساني.

كما أشارت الدراسة إلى أن مثل هذه التطبيقات ستظهر العديد من المشكلات التي تخص نظم التأمينات الاجتماعية وتمويلها في الكثير من الدول الأوروبية الأكثر تطورًا.

مخاطر علمية

وأكدت الدراسة أن استخدام الروبوت مثل تطبيق Chat GPT في إعداد الأطروحات والفروض العلمية وطرح الأسئلة والإشكاليات سيقلل من قدرات العديد من الباحثين خاصة في العلوم الاجتماعية ولاسيما في المجتمعات المتخلفة وجامعاتها ومعاهدها التي لا تزال بعضها تعيش في حياة من الركود.

ثلاث سيناريوهات

وأوضحت الدراسة أن لتأثيرات تطبيق Chat GPT وغيرها من التطبيقات الروبوتية ثلاث سيناريوهات محتملة الأول منها هو قدرة العقل الإنساني الذي ابتكر مثل هذه التطبيقات على السيطرة على أنظمتها وتطويرها.

والثاني هو استمرارية التطور السريع فيما يخص الذكاء الاصطناعي وتجاوز الروبوتات العقل الإنساني والتفكير المستقل لها بالإضافة إلى سيطرة هذه الروبوتات على المجتمعات وتنظيم الدول، أما السيناريو الثالث فهو التفاعل المتبادل بين الإنسان والروبوتات والذكاء الاصطناعي وهو ما يعني عدم سيطرة الروبوت بشكل كامل.

يذكر أن تطبيق Chat GPT عبارة عن روبوت محادثة تم برمجته لإجراء محادثات طبيعية مع الأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما أنه قادر على تفسير وتوليف اللغة الطبيعية واستخدامها في المحادثات، لذلك فهو أحد أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدمًا حتى الآن.