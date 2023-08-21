ينطلق الخميس المقبل.. العلمين تحتضن مهرجان "القاهرة للدراما" لأول مرة

قالت نورهان عجيزة، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن مدينة العلمين الجديدة تستعد لاستقبال مهرجان "القاهرة للدراما"، في 24 أغسطس الجاري، تحت عنوان "60 سنة دراما".

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الخميس المقبل سيشهد أول أيام مهرجان القاهرة للدراما، والذي يُنظم لأول مرة على أرض العلمين، بمشاركة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب والأجانب، للاحتفال بمرور 60 سنة على أول عمل درامي مصري.

ولفت إلى أنه سيتم توزيع الجوائز على الفنيين وليس الفنانين فقط الذين قدموا الكثير لصناعة الدراما المصرية والعربية، بالإضافة إلى مشاركة الجمهور في التصويت للجوائز لجميع الفنانين برئاسة الفنان يحيي الفخراني.