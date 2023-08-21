مانشستر يونايتد وليفربول يتنافسان على ضم جرافينبرخ من بايرن ميونخ

أفادت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد يستعد للتحرك لضم الهولندي رايان جرافينبرخ، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جرافينبرخ يلعب ضمن صفوف بايرن ميونخ منذ انضمامه من آياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، فإن مانشستر يونايتد يتنافس مع ليفربول على ضم جرافينبرخ خلال الانتقالات الجارية.

وأشارت إلى أن اللاعب يرغب في الحصول على مزيد من الدقائق والمشاركة في المباريات وهو ما لم يحصل عليه في بايرن ميونخ طوال الموسم الماضي.

وشارك جرافينبرخ في 33 مباراة طوال الموسم الماضي مع بايرن وسجل هدفًا وصنع الآخر وبمعدل دقائق 937 وهو معدل قليل بالنسبة لعدد المباريات التي شارك فيها.

وأفادت سكاي أنه لم يتم التوصل لاتفاق بين أحد الناديين وباير ن ميونخ لضم اللاعب؛ ولكن إدارة بايرن ميونخ لا تستبعد حدوث أي شيء في الانتقالات حتى آخر أيام الميركاتو.

وبدأ جرافينبرخ مسيرته ضمن شباب نادي آياكس زيبورجيا، ثم انتقل منه لشباب آياكس أمستردام في صيف 2010 وبعد 6 سنوات ونصف صعد لفريق تحت 17 عامًا وفي يناير 2018 صعد لفريق تحت 19 عامًا ثم في صيف العام نفسه انتقل لفريق تحت 21 عامًا، وصعد للفريق الأول في صيف 2019 وقضى 3 سنوات قبل الانتقال لبايرن ميونخ.