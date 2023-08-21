"إكسترا نيوز" ترصد تفاصيل الأسبوع الأخير من مهرجان العلمين

كشفت موفدة فضائية "اكسترا نيوز" سارة سراج، من مدينة العلمين الجديدة، تفاصيل الأسبوع الأخير من مهرجان العلمين، قائلة: "إقامة سباق السيارات خلق أجواء جميلة أشاد بها الزائرين، وإضافة بهجة و حماس علي المتواجدين".

وأضافت الموفدة خلال مداخلة، أنه من المنتظر انطلاق بطولة التجديف بالعلمين يوم 24 أغسطس، وتستمر لمدة يومين، بمشاركة 100 متسابق من مختلف دول العالم.

وأكدت الموفدة على أن هناك حالة من الحماس والبهجة تنتشر بين المواطنين وزوار مدينة العلمين الجديدة، إذ شهدنا العديد من البطولات والنشطة المتنوعة على ساحل العلمين مثل سباقات البدل والجودو والترايثلون وغيرهم، لافتة إلى أن إقامة عدد من البطولات على الساحل لها أجواء وتأثيرات وفرحة مختلفة.

وأشارت ساة سراج، بعد 4 أيام من الآن، ستنطلق أولى جولات بطولة كرة الطائرة الشاطئية التي سيشارك بها عدد كبير من الفرق يبلغ 50 فرقة دولية من 30 دولة مختلفة حول العالم»، مشيرة إلى أن عرض مسرح الشارع للفنانة أم كلثوم كان أكثر من رائع، إذ جسد شخصيتها طبق الأصل بنفس شكلها وحركاتها وحملها للمنديل وغيرها من التفاصيل.