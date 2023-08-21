الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر لأنسات الكرة الطائرة تحت 21 سنة يواجه الأرجنتين في بطولة العالم

منتخب مصر
منتخب مصر

يبدأ منتخب مصر للأنسات تحت 21 سنة للكرة الطائرة مرحلة  جديدة في بطولة كأس العالم التي تستضيفها المكسيك خلال الفترة من 17 حتى 26 أغسطس الجاري عندما يواجه المنتخب الأرجنتيني في الحادية عشرة مساء اليوم ضمن مباريات تحديد المراكز من الثامن إلى السادس عشر .

ويقضي بنظام البطولة بتقسيم الفرق التي احتلت المركزين الثالث والرابع في المجموعات الأربع بالدور الأول إلى مجموعتين تلعب كل مجموعة بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للعب على المراكزمن الثامن إلى الثاني عشر وتلعب الفرق التي احتلت المركزين الثالث والرابع في المجموعتين على المراكز من الثالث عشر إلى السادس عشر .

ويلعب منتخب مصر في مجموعة تضم الأرجنتين وبولندا وتايلاند وسيواجه المنتخب البولندي غدا والمنتخب التايلاندي بعد غد الأربعاء.

كان منتخب مصر قد احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى بالدور الأول خلف اليابان والمكسيك وحقق فوزا واحدا على تايلاند  ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ثم خسر أمام اليابان 3-2 وأمام المكسيك 3-1.

وتتكون بعثة منتخب الآنسات تحت 21 سنة في بطولة العالم من محمود الفقي رئيس البعثة وماجد مصطفى المدير الفني ونجلاء فوزي المدرب العام ومصطفى صالح المحلل التقني ومنة الشرقاوي إخصائي العلاج الطبيعي، و12 لاعبة هن: نور إيهاب وندي حمدي وتقى الله مدحت وفريدة الشرقاوي وشهد الفقي وفريدة سعدة وحبيبة زعتر وهنا تامر وجنا رأفت وسلمى يوسف وفريدة هشام وملك إسماعيل.

بطولة العالم للأنسات تحت 21 سنة للكرة الطائرة منتخب مصر المنتخب الأرجنتيني بولندا تايلاند

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة "شاومينج الغش" بالثانوية العامة

" موجة الحر انتهت".. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية

استجابة لـ"الدستور".. ضبط المتهم بتشويه سمعة سيدات قريته بالمنوفية

"الشباب والرياضة" تشكل لجنة ثلاثية لإدارة الزمالك

"فيديو" يتسبب فى مشاجرة داخل محل حلاقة بالتجمع

القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج يستقبل وفدًا طلابيًا من الأردن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟