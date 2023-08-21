منتخب مصر لأنسات الكرة الطائرة تحت 21 سنة يواجه الأرجنتين في بطولة العالم

يبدأ منتخب مصر للأنسات تحت 21 سنة للكرة الطائرة مرحلة جديدة في بطولة كأس العالم التي تستضيفها المكسيك خلال الفترة من 17 حتى 26 أغسطس الجاري عندما يواجه المنتخب الأرجنتيني في الحادية عشرة مساء اليوم ضمن مباريات تحديد المراكز من الثامن إلى السادس عشر .

ويقضي بنظام البطولة بتقسيم الفرق التي احتلت المركزين الثالث والرابع في المجموعات الأربع بالدور الأول إلى مجموعتين تلعب كل مجموعة بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للعب على المراكزمن الثامن إلى الثاني عشر وتلعب الفرق التي احتلت المركزين الثالث والرابع في المجموعتين على المراكز من الثالث عشر إلى السادس عشر .

ويلعب منتخب مصر في مجموعة تضم الأرجنتين وبولندا وتايلاند وسيواجه المنتخب البولندي غدا والمنتخب التايلاندي بعد غد الأربعاء.

كان منتخب مصر قد احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى بالدور الأول خلف اليابان والمكسيك وحقق فوزا واحدا على تايلاند ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ثم خسر أمام اليابان 3-2 وأمام المكسيك 3-1.

وتتكون بعثة منتخب الآنسات تحت 21 سنة في بطولة العالم من محمود الفقي رئيس البعثة وماجد مصطفى المدير الفني ونجلاء فوزي المدرب العام ومصطفى صالح المحلل التقني ومنة الشرقاوي إخصائي العلاج الطبيعي، و12 لاعبة هن: نور إيهاب وندي حمدي وتقى الله مدحت وفريدة الشرقاوي وشهد الفقي وفريدة سعدة وحبيبة زعتر وهنا تامر وجنا رأفت وسلمى يوسف وفريدة هشام وملك إسماعيل.