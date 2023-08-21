"مياه أسيوط": تركيب 3 آلاف وصلة للأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية

قال المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، إنه تم توقيع 55 بروتوكول من التعاون المبرم بين شركة مياه أسيوط والجمعيات الأهلية بمختلف مراكز محافظة أسيوط لتنفيذ وصلات مياه شرب وصرف صحي منزلية للأسر الأولى بالرعاية والذي يهدف إلي مساعدة محدودي الدخل في القرى الأولى بالرعاية لتوصيل الخدمات لهم دون التقيد بالموقع الجغرافي داخل نطاق محافظة أسيوط طبقا للوائح والقوانين، وإيمانا من الشركة بالدور المجتمعي الذي تقدمه مثل هذه الجمعيات لغرس نبته مثمرة في المجتمع المصري .



وأوضح الشرقاوي، في بيان، اليوم الإثنين، أنه تم خلال العام الحالى 2023 تنفيذ ما يقرب من 3000 وصلة منزلية مشيرا الى أنه طبقا لبروتوكولات التعاون المبرمة بين الشركة والجمعيات الأهلية والتى تأتى كمشاركة مجتمعية تقوم بها الشركة اعترافا بدورها كمؤسسة تساهم فى البناء والتعمير الحضاري والتنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن، والتدخل الاني لتكريمه وحفظ كرامته للارتقاء بالمستوى المعيشي.

وأضاف أن الدور الفعال الذي يقوم به فريق التوعية والمشاركة المجتمعية في عملية أبحاث الحالات الاجتماعية والمسح الميداني للمناطق والأسر المستهدفة للتأكد من مدي استحقاقها طبقا لشروط التوصيل بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية، باعتبار أنها أصبحت ضرورة لمساندة الدولة وتعزيز الخدمات الحيوية.

تركيب وصلات مياه

تركيب وصلات مياه

تركيب وصلات مياه

تركيب وصلات مياه

تركيب وصلات مياه

تركيب وصلات مياه