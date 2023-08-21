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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

31 أغسطس.. خيري بشارة يُناقش "الكبرياء الصيني" أون لاين

الكبرياء الصيني
الكبرياء الصيني

يستضيف جروب نادي القراء المحترفين فى لقاءً مفتوحًا المخرج الكبير خيري بشارة، وذلك يوم الخميس 31  أغسطس الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء، "أون لاين" عبر الجروب، على أن تدير الحوار مرام شوقي.

ومن المقرر أن يتحدث بشارة عن أول أعماله الروائية "الكبرياء الصيني" الصادرة عن دار الشروق، في 517 صفحة من القطع المتوسط. 

وتتناول الرواية حياة الشاب كونج يونج الذي هجر قريته النائية وأسرته المعدمة ليسافر فوق دراجة هوائية إلى شنغهاي بحثا عن حياة أفضل لتقوده الأقدار إلى مغادرة الصين عام 1937 دون أوراق ثبوتية أو مال على متن باخرة لا يعرف وجهتها، والرواية مستلهمة من أحداث حقيقية ولكنه أضاف إليها تفاصيل أخرى جديدة حول فترة تاريخية طويلة ممتدة عبر مصر والصين في فترة الثلاثينيات وحتى التسعينيات.

تنقل الرواية خبرة إنسانية فريدة لمعنى الطموح، والسعي لبناء الذات، وتحمل هواجسها المثقلة بتساؤلات كثيرة عن العدل والإيمان والحرية، وحق الناس في أن يعيشوا سُعداء.

المخرج الكبير خيرى بشارة ولد فى يونيو 1947 ونشأ في حي شبرا فى محافظة القاهرة. تخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1967، كانت بدايته من خلال السينما التسجيلية خاصة مع إنشاء المركز القومي للأفلام التسجيلية والقصيرة في العام 1967 وبعدها أصبحت الفرصة متاحة للإعلان عن جماعة السينما الجديدة والتي كان خيري بشارة أحد أعمدتها.

له العديد من الأفلام التى تحمل بصمته المميزة مثل يوميات نائب في الأرياف، العوامة رقم 70، يوم مر ويوم حلو، كابوريا، أمريكا شيكا بيكا، وغيرهم من الأفلام التى كونت جيل الشباب وقتها ومازالت تترك بصمتها فى كل واحد منَا. كما أنه قام بإخراج بعض المسلسلات مثل ملح الأرض، الزوجة الثانية، الطوفان، وغيرهم. كما شارك كاملة أبو ذكرى فى إخراج المسلسل الشهير المميز بنت اسمها ذات.

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