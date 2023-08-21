الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إدارة بايدن تخطط لإخضاع جميع الأمريكيين للحصول على جرعة معززة من لقاحات كورونا

قاحات كورونا
قاحات كورونا

تخطط إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لإخضاع جميع الأمريكيين للحصول على جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس  كورونا لمواجهة موجة جديدة من الإصابات، وفقا لما أعلنه مسئول في البيت الأبيض وحسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية.

وقال المسئول الأمريكي، إنه فى حين أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت زيادة الإصابات ومعدلات دخول المستشفيات بسبب الإصابة بالفيروس، فإن مستويات الإصابة الكلية لا تزال منخفضة.

- بريطانيا: اكتشاف نوع جديد من متحور كورونا فى إسرائيل والدنمارك وأمريكا

 وسبق وأعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية عن أنه تم اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا لديه قدرة كبيرة على التحور. 

وأضافت الوكالة، في بيان، أن طفرة "بي.إيه86.2" تم تحديدها في المملكة المتحدة، الجمعة، لدى شخص ليس له سجل سفر حديث، وموضحة أن هذا يعني ربما يكون هناك بالفعل "انتقال كبير لحالات الإصابة المجتمعية" بين البريطانيين. 

وأشارت الوكالة إلى أن هذا المتغير تم العثور عليه في إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة.

وأثار ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الأسابيع والأيام الماضية، تساؤلات عديدة بشأن الإجراءات التي قد يتخذها المجتمع الدولي لاحتواء انتشارها، وسط تزايد القلق الذي أبدته العديد من الدول مع اكتشاف السلالة الأخيرة  "بي.إيه.2.86" في ثلاث قارات مختلفة.

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