التحريات تنفى وجود شبهة جنائية فى وفاة عامل جمع قمامة بحلوان

دلت تحريات رجال مباحث حلوان عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة عامل نظافة بجوار نادي حلوان العام .

اوضحت كاميرات المراقبة التي سجلت اللحظات الأخيرة في حياة العامل أنه كان يجمع المخلفات البلاستيكية بمفرده و سقط أرضا عقب إصابته بأزمة صحية.

وبسؤال شهود العيان بالمنطقة أكدوا أن المجني عليه اعتاد الحضور يوميا ليجمع المخلفات البلاستيكيه لاعادة بيعها ولا يوجد خلافات له مع آخرين.

وكان يكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لحل لغز العثور على جثة شخص بجوار نادي حلوان العام دون أوراق تثبت هويته.



وقام رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة ومناقشة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شخص ملقى بأحد شوارع منطقة حلوان.

كانت البداية عندما تلقى رجال مباحث حلوان، برئاسة المقدم محمد مجدي، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة بمدينة الموظفين بجوار نادي حلوان العام.

بالانتقال والفحص تم العثور على جثة لشخص في العقد الرابع من عمره يرتدي كامل ملابسه ولم يستدل على هويته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حلوان العام لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه ومعرفة سبب الوفاة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.