الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

مواد البناء
مواد البناء

مع بدء تعاملات المقاولين وتجار مواد البناء يتضاعف التساؤل عن سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 عبر جوجل، وتواصل أسعار الحديد والأسمنت اليوم استقرارها بالشركات والأسواق والمصانع المحلية، حيث أن وصل سعر طن حديد عز إلى مبلغ 33100 جنيه.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

وتستعرض «الدستور» أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين.

أسعار الحديد اليوم الإثنين 21 أغسطس

بلغ سعر طن حديد عز اليوم الإثنين 21 أغسطس نحو 33100 جنيه.

سجل سعر طن حديد سرحان اليوم الإثنين 21 أغسطس نحو 31000 جنيه.

وصل سعر طن حديد بشاي اليوم الإثنين 21 أغسطس إلى 33500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المعادي اليوم الإثنين 21 أغسطس نحو 31000 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الإثنين  21 أغسطس نحو 31000 جنيه.

وصل سعر طن حديد المصريين اليوم الإثنين  21 أغسطس عند مستوى 32500 جنيه.

ثبت سعر طن حديد العشري اليوم الإثنين  21 أغسطس عند مستوى 31500 جنيه.

استقر سعر طن حديد الكومي عند 31000 جنيه.

وصل سعر طن حديد المراكبي اليوم الإثنين  21 أغسطس إلى 33000 جنيه

بلغ سعر طن حديد عطية اليوم الإثنين  21 أغسطس نحو 32000 جنيه.

رئيس غرفة مواد البناء: تقليل إنتاج الأسمنت يرجع إلى طلب الشركات

غرفة مواد البناء: قرار الحكومة خفض إنتاج الأسمنت يساعد على ضبط الأسعار

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

  • سجل سعر أسمنت المسلح اليوم الإثنين 21 أغسطس نحو 1750 جنيهًا.
  • بلغ سعر أسمنت النصر اليوم الاثنين 21 أغسطس نحو 1700 جنيه للطن.
  • وصل الأسمنت الرمادي إلى 1925 جنيهًا.
  • سجل سعر أسمنت المعلم نحو 1685 جنيهًا.
  • بلغ سعر أسمنت العسكري نحو 1700 جنيهًا.
  • استقر سعر أسمنت السويدي عند 1820 جنيهًا.
  • ثبت سعر أسمنت وادي النيل عند 1680 جنيهًا في الطن.
  • وصل سعر أسمنت حلوان إلى 1710 جنيهات في الطن.
  • تتراوح أسعار الأسمنت المخلوط من 1080 إلى 1130 جنيهًا.
  • بينما يتراوح أسعار الأسمنت المقاوم بين 1760 و1880 جنيهًا.
  • كما تتراوح أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الاثنين 21 أغسطس من 3475 جنيهًا إلى 3600 جنيه.
أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين سعر الحديد والاسمنت اليوم الحديد والاسمنت والأسمنت اليوم الاثنين 21 أغسطس مواد البناء

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