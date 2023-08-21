أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

مع بدء تعاملات المقاولين وتجار مواد البناء يتضاعف التساؤل عن سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 عبر جوجل، وتواصل أسعار الحديد والأسمنت اليوم استقرارها بالشركات والأسواق والمصانع المحلية، حيث أن وصل سعر طن حديد عز إلى مبلغ 33100 جنيه.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

وتستعرض «الدستور» أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين.

أسعار الحديد اليوم الإثنين 21 أغسطس

بلغ سعر طن حديد عز اليوم الإثنين 21 أغسطس نحو 33100 جنيه.

سجل سعر طن حديد سرحان اليوم الإثنين 21 أغسطس نحو 31000 جنيه.

وصل سعر طن حديد بشاي اليوم الإثنين 21 أغسطس إلى 33500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المعادي اليوم الإثنين 21 أغسطس نحو 31000 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الإثنين 21 أغسطس نحو 31000 جنيه.

وصل سعر طن حديد المصريين اليوم الإثنين 21 أغسطس عند مستوى 32500 جنيه.

ثبت سعر طن حديد العشري اليوم الإثنين 21 أغسطس عند مستوى 31500 جنيه.

استقر سعر طن حديد الكومي عند 31000 جنيه.

وصل سعر طن حديد المراكبي اليوم الإثنين 21 أغسطس إلى 33000 جنيه

بلغ سعر طن حديد عطية اليوم الإثنين 21 أغسطس نحو 32000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023