الدنمارك تعتزم تسليم أوكرانيا 19 مقاتلة "إف-16"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، عزم الدنمارك تسليم بلاده 19 مقاتلة من طراز "إف-16".

جاء ذلك في منشور على منصة "إكس" للرئيس زيلينسكي الذي يجري حاليا زيارة إلى الدنمارك، قادما من هولندا.

وقال زيلينسكي إنه أجرى "محادثات مثمرة للغاية ومركزة وملموسة مع رئيسة الوزراء الهولندية مته فريدريكسن".

وأضاف: "ستزود الدنمارك أوكرانيا بـ19 مقاتلة من طراز F-16، ونعمل على تسريع الاستعدادات لذلك".

وأكد أن "طياري ومهندسي أوكرانيا بدأوا بالفعل تدريباتهم في الدنمارك".