يوفنتوس يبدأ حملته فى الدورى الإيطالى بفوز كبير على أودينيزى

استهل فريق يوفنتوس حملته في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بالفوز على أودينيزي 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما الأحد في الجولة الأولى من المسابقة، والتي شهدت أيضًا تعادل روما مع ساليرنيتانا 2/2، وفوز ليتشي على لاتسيو 2 / 1 وأتالانتا على ساسولو 2 / صفر.

وأحرز يوفنتوس أهدافه الثلاثة في الشوط الأول عن طريق فيدريكو كييزا في الدقيقة الثانية ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، وأدريان رابيو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بثلاثية نظيفة.

وفي المباراة الثانية، قلب ليتشي تأخره بهدف أمام لاتسيو إلى فوز 2 / 1.

وأنهى لاتسيو الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه شيرو إيموبيلي في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، تمكن ليتشي من العودة عن طريق بونتوس ألمكفيست في الدقيقة 85 قبل أن يسجل فيدريكو دي فرانشيسكو هدف الفوز في الدقيقة 87.