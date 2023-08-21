الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يوفنتوس يبدأ حملته فى الدورى الإيطالى بفوز كبير على أودينيزى

فيديريكو كييزا
فيديريكو كييزا

استهل فريق يوفنتوس حملته في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بالفوز على أودينيزي 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما الأحد في الجولة الأولى من المسابقة، والتي شهدت أيضًا تعادل روما مع ساليرنيتانا 2/2، وفوز ليتشي على لاتسيو 2 / 1 وأتالانتا على ساسولو 2 / صفر.

وأحرز يوفنتوس أهدافه الثلاثة في الشوط الأول عن طريق فيدريكو كييزا في الدقيقة الثانية ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، وأدريان رابيو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بثلاثية نظيفة.

وفي المباراة الثانية، قلب ليتشي تأخره بهدف أمام لاتسيو إلى فوز 2 / 1.

وأنهى لاتسيو الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه شيرو إيموبيلي في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، تمكن ليتشي من العودة عن طريق بونتوس ألمكفيست في الدقيقة 85 قبل أن يسجل فيدريكو دي فرانشيسكو هدف الفوز في الدقيقة 87.

يوفنتوس أودينيزي الدورى الايطالى مباراة يوفنتوس وأدوينيزي في الدوري الإيطالي

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