الإثنين 21 أغسطس 2023
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الكرازة

سفير مصر بالمجر: زيارة البابا تواضروس مهمة وتاريخية

جريدة الدستور

نشر القمص موسى إبراهيم، متحدث الكنيسة الرسمي، في بيان رسمي صدر منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نص كلمة سفير مصر بالمجر محمد الشناوي خلال مأدبة عشاء السفارة المصرية على شرف قداسة البابا

وقال السفير خلالها: أود أن أرحب بقداسة البابا والوفد المرافق لقداسته، وأرحب بنائب رئيس مجلس الوزراء، وبكل الضيوف الكرام.

وأكد أن زيارة قداسة البابا مهمة وتاريخية، كونها الأولى لقداسة البابا تواضروس إلى المجر منذ أن زارها البابا شنودة الثالث في ٢٠١١.

 ولتوطيد العلاقة مع المجر التي تشهد زخمًا كبيرًا، وشهدت زيارة الرئيس السيسي عام ٢٠٢١، وزيارة رئيس الوزراء المجري لمصر، وتأتي في وقت يشهد فيه العالم حروبًا ونزاعات، وقداسة البابا ينشر السلام والمحبة بين الشعوب.

وتابع: أود أن أوجه تمنياتي لقداسة البابا وكل الوفد المرافق بزيارة موفقة، وأتوجه لنائب رئيس مجلس الوزراء بالشكر على كرم ضيافة المجر.

وأضاف: تشرفت بمقابلة قداسة البابا قبل أن أتقلد منصبي كسفير بالمجر، وحرص عدد كبير من أبناء الجالية المصرية على الحضور هنا لاستقبال قداسة البابا."

البابا تواضروس برئاسة قداسة البابا تواضروس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني

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