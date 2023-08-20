الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البشبيشى لـ الشاهد: عبدالله عزام هو المسئول عن تجنيد العرب وإرسالهم إلى أفغانستان

طارق البشبيشي
طارق البشبيشي

أكد الكاتب والباحث والقيادي الإخواني السابق، طارق البشبيشي، أن عبدالله عزام هو المسئول عن تجنيد الشباب العرب وإرسالهم إلى أفغانستان.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويقدمه الدكتور محمد الباز، أن كتاب عبدالله عزام بعنوان "الشريعة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية"، يكفر جميع الجماعات عدا الإخوان.

وتابع: "كتاب عبداللله عزام، كان يوضح أن المنكر الأكبر هو تنحية القرآن عن منصة الحكم، وهذا أمر في غاية الخطورة، وكل المنكرات من زنا وخمر وغيرهما منكرات فرعية".

وأوضح أن الكتاب كان يحث على ضرورة أن يكون الحكم إسلاميا، لأنه إذا لم يكن ذلك فهذا هو المنكر الأكبر، لافتًا إلى أن المعروف الأكبر كان حسبما أفاد الكتاب هو وجوده في منصة الحكم، قائلًا: "قيل لي في تلك الفترة أن المجتمع ميت والإخواني هو من يحمل نعشه، الأمر الذي يمنح للمنضم للجماعة أهمية خاصة".

الشاهد البشبيشي الباز الإخوان جماعة الإخوان

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