الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البشبيشى لـ"الشاهد": الإخوان ليسوا مصريين ولا يجتمع فى قلوبهم سوى الكره

طارق البشبيشي
طارق البشبيشي

تحدث الكاتب والباحث والقيادي الإخواني السابق، طارق البشبيشي، عن كتابه "كنت إخوانيًا وأصبحت مصريًا"، مؤكدا أن هناك فرقًا كبيرًا بين المصري والإخواني، قائلًا: "لا يجتمع في قلب إنسان حب الوطن والعداء له".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويقدمه الدكتور محمد الباز: "يا تبقى إخواني أو مصري، لا يمكن الجمع بينهما، فالإخوان يضمرون في قلوبهم الكره لمصر ولا يؤمنون بالأوطان ولا يؤمنون بحدودها السياسية".

وتابع: "قصة الإخوان مع مصر صعبة، واستطاعوا إلحاق الكثير من الضرر بمصر والمصريين".

وأكد، أن جماعة الإخوان كان لها لجنة سياسية في كل محافظة، تتولى تثقيف المرشحين السياسيين، التواصل مع القوى السياسية، إعداد محتوى سياسي داخل مناهج الإخوان، ومحتوى المؤتمرات للمرشحين السياسيين.

البشبيشي الإخوان جماعة الإخوان الإخوان الإرهابية محمد الباز

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