عمدة لوس أنجلوس تطالب المواطنين بالبقاء فى المنازل للحماية من العاصفة "هيلارى"

حث المسؤولون في جنوب كاليفورنيا السكان على إيجاد مأوى داخل منازلهم وبعيدًا الشوارع، مع اقتراب وصول العاصفة الاستوائية هيلاري، حيث يمكن أن تتسبب في فيضانات خطيرة في الساعات المقبلة.

وقالت كارين باس، عمدة لوس أنجلوس، يوم الأحد: "لوس أنجلوس ليست معتادة على مثل هذه الأحداث، خاصة في فصل الصيف، لكننا مستعدون بشكل أو بآخر".

وقالت: "نطلب من الناس البقاء في منازلهم ، ليكونوا بأمان، إذا كانوا في الخارج لأي سبب من الأسباب، وشاهدوا الأشجار المتساقطة أو خطوط الكهرباء، وأنهم يبقون بعيدًا جدًا".

وأكدت باس، أن المدينة تتواصل مع عشرات الآلاف من الأشخاص المشردين لحثهم على البحث عن مأوى، مؤكدة أنهم لديهم ملاجئ مفتوحة.

وقال المركز الوطني للأعاصير، في تقرير استشاري صباح الأحد، إنه من المتوقع أن تنتقل هيلاري إلى جنوب كاليفورنيا بعد الظهر، ويمكن أن تتسبب في "فيضانات كارثية ومهددة للحياة" في أجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي يوم الأحد، قال مسؤولون في لوس أنجلوس، إن المدينة قد تشهد ما يصل إلى ثلاث بوصات من الأمطار، لكن المناطق خارج المدينة قد تصل إلى سبع بوصات، وقال المسؤولون إن عمليات الإجلاء قد تكون ضرورية بسبب الفيضانات المفاجئة.