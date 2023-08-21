أهم 4 مناطق عمل لـ"أباتشى" فى مصر

تسعي وزارة البترول والثروة المعدنية، لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة مع شركة أباتشي والتي تعتبر من أكبر الشركات العاملة في مجال البترول في مصر، في ظل تنسيق ورؤية مشتركة بين القطاع وأباتشي؛ للاستمرار في ضخ المزيد من الاستثمارات وحفر المزيد من الآبار لتحقيق الهدف المشترك للجانبين وهو زيادة معدلات الإنتاج، بما يحقق مصلحة الطرفين.

بعد لقاء رئيس الوزراء.. أهم 4 مناطق عمل لـ أباتشي في مصر

"الدستور" يكشف عن أهم 4 مناطق عمل لـ أباتشي في مصر.

تعتبر أباتشي صاحبة أكبر امتيازات بترولية في مصر من حيث المساحة، حيث تمتد امتيازات الشركة على مساحة 11.2 مليون هكتار.

1- مناطق امتياز الشركة في مناطق خالدة، وسمبتكو والقصر.

2- كلابشة وخبري جنوب مرسى مطروح.

3- وادي الريان وأكتوبر وبحرية وشرق بحرية ببني سويف.

4- حقل شمال شرق أبو الغراديق.

كان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي شركة "أباتشي" الأمريكية؛ لاستعراض خطط واستثمارات الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، وجون كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية، و ستيف ريني، المدير المالي للشركة، و ديفيد تشي نائب رئيس شركة "أباتشي"، والمدير الإقليمي لـ"أباتشي مصر".

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالرئيس التنفيذي لشركة "أباتشي" والوفد المرافق له، مُثنيًا على أعمال الشركة في مصر والعلاقات التاريخية المشتركة التي تمتد لأكثر من عقدين.

وأضاف "مدبولي": نتطلع لأن نرى من جانبكم المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة، وكذلك التوسع في أنشطتكم الاستكشافية عن النفط والغاز على نطاق أوسع، على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذه أوقات صعبة يمر بها العالم أجمع ومصر ليست استثناءً من ذلك.

وخلال الاجتماع، قال جون كريستمان، إن الشركة تربطها علاقات عمل وصداقة مهمة مع مصر، موضحًا أن الشركة نفذت خططًا لتحديث آليات العمل في مواقعها في مصر، التي مكنت أباتشي من زيادة القدرات الإنتاجية من البترول بنسبة 10% إلى ما يزيد على 150 ألف برميل يوميًا.