ركين سعد تنافس على جائزتى أفضل ممثلة دور ثان ووجه صاعد فى مهرجان الدراما

تتنافس الفنانة الشابة ركين سعد علي جائزتي أفضل ممثلة دور ثان وأفضل وجه صاعد في الدورة الثانية من مهرجان الدراما عن مسلسلي ريفو وأزمة منتصف العمر.

وتستعد مدينة العلمين لاستقبال النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما" يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

وبالنسبة للجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، فيترأسها المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

وتتميز الدورة الثانية من المهرجان بشكلها التنظيمي الجديد، حيث سوف يتم ترتيب مسرح لحفل مبهر وملىء بالاحتفالات التي تظهر عبر الألعاب النارية، لتعطي أجواء مبهجة للحضور، خاصة وأن الدور سوف تشهد حضورًا فنيًا على مستوى راقٍ وكبير للغاية.

المرشحون لأفضل ممثلة دور ثانٍ



نسرين أمين، مها نصار، رحمة أحمد فرج، يسنة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، انتصار، هبة مجدي، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، شيماء سيف، صفاء الطوخي، سلوى خطاب، سوسن بدر، جومانا مراد، ويزو، هنادي مهنا، ميرنا جميل، رنا رئيس، سما إبراهيم، ولاء الشريف، ركين سعد، إنعام سالوسة، سلمى أبو ضيف، منال سلامة، بسمة، آية سماحة.

المرشحون لأفضل وجه صاعد



أمير عيد، ركين سعد، سارة عبدالرحمن، صدقي صخر، تامر هاشم، ملك الحسيني، عصام عمر، سلافة غانم، جيسيكا حسام، لينا صوفيا، ليلى أحمد زاهر، مريم الجندي، علي عبد المنعم، سارة الشامي، مصطفى غريب، داليا شوقي، أحمد جمال سعيد، أحمد ماجد، عمر الشريف، أحمد عبدالحميد، علي صبحي، مايان السيد، أحمد عبدالوهاب، ولاء الشريف، رنا رئيس، مريم أشرف زكي، فريدة رجب، طه دسوقي، وغيرهم.

يأتي تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في إطار سعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية-الشريك الاستراتيجي للمهرجان - بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول) وذلك لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.