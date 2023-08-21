مصرع مدير إدارة الصحة المهنية بصحة المنيا وإصابة والديه فى تصادم سيارتين

لقي مدير إدارة الصحة المهنية في مديرية الصحة والسكان بمحافظة المنيا مصرعه في حادث تصادم سيارتين علي الطريق الصحراوي، وأصيب والديه في نفس الحادث وجري نقلهما إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء محمد مصطفي ضبش مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم علي الطريق الصحراوي، مما أسفر عن مصرع الدكتور ميخائيل ماهر صدقي 36 عاما، مدير إدارة الصحة المهنية بمديرية الصحة بالمنيا، وأصيب والديه في نفس الحادث، وجري نقلهما إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

تم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.