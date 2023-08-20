الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طعنات نافذة تُنهى حياة شاب فى بورسعيد

جثة
جثة

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، مساء الأحد، في المستشفى عقب التعدي عليه من قبل آخرين وإصابته بعدة طعنات نافذة نقل على إثرها للمستشفى.

واستقبل مستشفى الزهور المركزي، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، سالم محمد سالم 28 سنة، مصابًا بطعنة نافذة في الصدر والرقبة، وتوفي المصاب.

تبين من التحريات قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي عليه بسكين أمام إحدى المدارس ما أدى لإصابته إصابات بالغة، أسفرت عن وفاته بعد نقله إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

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