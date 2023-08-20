فرغلي: كتاب "محمد خان" مصدر معلوماتى لمن يريد أن يوثق تجربة السينمائي الكبير

قال الناقد كريم فرغلى، إن كتاب "محمد خان سيرة سينمائية" للناقد الفني محمود عبد الشكور يساهم في تدقيق لكم كبير من المعلومات عن الراحل محمد خان الذي قدم عدد من الأفلام المهمة في السينما المصرية، وهذه المعلومات غير متوفرة على الشبكة العنكبوتية وهو مصدر كبير لمن يريد الكتابة عنه وهي معلومات موثقة من صديق مقرب له، والكتاب يتحدث عن رؤية خان وكيف تكونت.

واستكمل “فرغلي” حديثه خلال حفل توقيع ومناقشة كتاب "محمد خان سيرة سينمائية" للكاتب والناقد الفني محمود عبدالشكور، بمكتبة البلد، يدير الندوة الناشر حسين عثمان، قائلاً: “يسرد الكاتب عبر صفحات كتابه علاقته بمحمد خان وبعض الأمور الشخصية المتعلقة بمحمد خان ومعاناته في تأخر حصوله على الجنسية المصرية، ونجد في أن الكاتب يقف عند كل فيلم ويركز في عناصره، ولم يبخل بالنقد والتحليل لكل عناصر الفيلم من المونتاج في ال٢٤ فيلما، وأعطى كل عمل فني حقه”.

وأضاف خلال مناقشة كتاب "محمد خان.. سيرة سينمائية" أن هناك قيم جمالية كثيرة في الأفلام الخاصة به وأحدث نقلة كبيرة في السينما المصرية.

وحضر المناقشة كل من المخرج الكبير خيري بشارة والمخرج والمصور سعيد شيمي، ولفيف أخر من المثقفين والكتاب والروائيين.

تخرج الناقد السينمائي والأدبي المصري محمود عبد الشكور في كليـة الإعلام، قسم الصحافة عام 1987م، وكان أول دفعته، وقد حصل على تدريبه في جريدة «الوفد»، ثم التحق بجريدة «الأنباء» الكويتية للعمل كصحفي؛ ونٌشرت مقالاته في عدة جرائد ومجلات عربية ومصرية، مثل «القبس» الكويتية، و«اليوم السابع» الباريسية التي كانت تُصدر في نهاية الثمانينيات، وجريدة «روز اليوسف» اليومية، ومجلة «روز اليوسف»، وجريدة «التحرير»، ومجلة «السينما الجديدة»، ومجلة «الهلال»، وجريدة «اليوم الجديد»، وموقع «عين على السينما»، وموقع «الكتابة».

علاوة على ذلك، اشترك عبد الشكور في لجان المشاهدة لمهرجان القاهرة السينمائي، ومهرجان الإسماعيلية للأفلام الوثائقية، وكان عضوًا في لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، وهو عضو نقابة الصحفيين، وعضو جمعية نقاد السينما المصريين، ويشغل الآن منصب نائب رئيس تحرير مجلة «أكتوبر».

وقد صدر لمحمود عبد الشكور العديد من الكتب؛ «يوسف شريف رزق الله.. عاشق الأطياف»، و«أقنعة السرد.. قراءات في روايات مصرية وعربية وعالمية»، «سينمانيا.. مقالات عن أفلام عربية وعالمية»، «وجوه لا تنسى.. بورتريهات عن مشخصاتية مصر»، وكتابين من السيرة الذاتية هما «كنت صبيا في السبعينيات.. سيرة ثقافية واجتماعية»، و«كنت شابا في الثمانينيات.. سيرة ثقافية واجتماعية».