التموين: احتياطى السكر يصل لـ8 أشهر ويكشف سر ارتفاع أسعاره

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، وجه رسالة طمأنة للمواطنين عن المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الرئيس وجه بألا يقل المخزون الاستراتيجي عن 3 أشهر.

وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن احتياطي القمح يكفي لمدة 4.7 أشهر ولن نتوقف عن استيراد القمح لأن إنتاجنا يوازي 50% من استهلاكنا والذي يصل إلى من 18 إلى 20 طن، مؤكدًا أن لدينا احتياطي هائل من السكر حتى إبريل القادم أي ما يعادل 8 أشهر احتياطات آمنة وعلى مستوى الأسعار العالمية حصل فيه زيادة لأن له علاقة طردية بسعر المحروقات فكلما زاد سعر المحروقات زاد سعر السكر.

عرض 5 آلاف طن سكر بالبورصة السلعية

وأكد أن يوم الخميس الماضي تم تداول السكر على البورصة السلعية والجلسة بدأت الساعة 11 صباحًا وتم عرض 5 آلاف طن من شركات القطاع الخاص وتباعًا سيكون هناك سلع أخرى يتم طرحها، موضحًا أن متوسط السعر للطن 24600 وهو سعر عادل أي الكيلو جملة24 جنيهًا وسعر المستهلك يزيد 2 جنيه وسعره في المنظومة التموينية 12.60 جنيه.