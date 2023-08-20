أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين عن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

زف الإعلامي أحمد موسى بشرى سارة للمواطنين عن تخفيف أحمال الكهرباء، مؤكدًا أن هذه المرحلة ستنتهي خلال أسبوعين، وستتم العودة للوضع الطبيعي أول سبتمبر أو على منتصفه على الأكثر.

وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك إجراءات الدولة اتخذتها بتدخل رئاسي عندما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وزير البترول والكهرباء، والرئيس ينحاز دائمًا للمواطن ووجه بإنهاء تخفيف أحمال الكهرباء.

سبب تخفيف أحمال الكهرباء

وتابع أن تخفيف الأحمال كان بسبب زيادة الاستهلاك والتي وصلت لأعلى مستوياتها بسبب درجات الحرارة المرتفعة الغير مسبوقة التي شهدتها مصر، مؤكدًا أن أوروبا على موعد مع هذه الموجه شديدة الحرارة وهناك قلق كبير منها خاصة أن فرنسا وجهت بتخفيف استخدام المياه لأنهم يعانون من جفاف المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة.