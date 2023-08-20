الباز لـ"المصريين": يجب أن ننظر إلى بلدنا بعين الرضا ونتوقف عن التشويه

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، المواطنين للدخول على موقع "خريطة مشروعات مصر"، مشيرًا إلى أن كل مشروع كبير أو صغير تم الانتهاء منه موجود على الموقع.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن موقع "خريطة مشروعات مصر" يوجد عليه التفاصيل الكاملة لعدد 7445 من المشروعات، مشيرًا إلى أن المشروعات منها مدارس ومستشفيات ومراكز شباب ومصانع، وغيرها.

وأضاف أنه في العصور السابقة كان يتم الاهتمام فقط بالقاهرة الكبرى، وباقي المحافظات كان لا يصلها أي خدمات، متابعًا: "حل المواطن في الريف الصعيد وكل مكان أن يحصل على حصته من المشروعات".

وأكد محمد الباز أننا بحاجة كمصريين أن ننظر إلى بلدنا بعين الرضا، وأن نتوقف عن الاستماع للكذب والتشويه الممنهج الذي يقوم به أعداء الوطن.

وأردف: "عشان نبقى دولة متقدمة لازم أفكارنا كمواطنين كمان تتغير، يعني متلاقيش في أي بلد مواطن بيجري وراء التنقيب عن الآثار، أو مواطن يدفع كل أمواله للمستريحين يسرقوها.. أي مجتمع عاوز يتقدم لازم الناس تشتغل وتتعب، والناس تبطل تكسر في بعض".