الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يدشن مبادرة للمستفيدين من المشروعات القومية: "ياريت تصورها وتنشرها"

محمد الباز
محمد الباز

دشن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مبادرة للمستفيدين من المشروعات القومية، التي قامت الدولة ببناءها على مدار السنوات الماضية.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "كل واحد استفاد من مشروع معين يتصور بجانبه، وينشر الصورة على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، عشان الناس اللي دائما بتصدر طاقة سلبية تسكت".

وأضاف محمد الباز، أن أغلب المواطنون في كل مكان استفادوا من المشروعات سواء صرف صحي أو مدارس أو مستشفيات، منوها أنه في الماضي كان يستفاد سكان القاهرة الكبرى فقط من المشروعات، والمواطن في القرية والعزبة والنجع بلا خدمات تماما.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أطلقت مشروع حياة كريمة حتى يستفيد من مشروعاتها 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

محمد الباز المشروعات القومية اخر النهار صرف صحي

الأكثر قراءة

أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين عن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

تقارير جزائرية تكشف وجهة القندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

6 ضحايا.. حدّاد يمطر أسرته بالرصاص فى الوراق

استقرار أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية

هل نعود للكمامة من جديد؟.. حسام حسنى يكشف حقيقة ظهور متحور كورونا بمصر

سمير فرج يكشف سبب اعتراض الجزائر على التدخل العسكري في النيجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة