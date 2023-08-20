الباز يدشن مبادرة للمستفيدين من المشروعات القومية: "ياريت تصورها وتنشرها"

دشن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مبادرة للمستفيدين من المشروعات القومية، التي قامت الدولة ببناءها على مدار السنوات الماضية.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "كل واحد استفاد من مشروع معين يتصور بجانبه، وينشر الصورة على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، عشان الناس اللي دائما بتصدر طاقة سلبية تسكت".

وأضاف محمد الباز، أن أغلب المواطنون في كل مكان استفادوا من المشروعات سواء صرف صحي أو مدارس أو مستشفيات، منوها أنه في الماضي كان يستفاد سكان القاهرة الكبرى فقط من المشروعات، والمواطن في القرية والعزبة والنجع بلا خدمات تماما.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أطلقت مشروع حياة كريمة حتى يستفيد من مشروعاتها 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.