القابضة للمياه: بدء مرحلة التقييم الميدانى لجائزة التميز فى مجال خدمة العملاء والخط الساخن

بدأت اليوم زيارات مرحلة التقييم الميدانى لمراكز خدمة العملاء والخط الساخن، والتى أجراها أعضاء فريق المقيمين وفريق الجودة، حيث يتم فى تلك المرحلة المراجعة النهائية والتأكد من كافة الأدلة والمستندات التى تدعم جودة الخدمة المقدمة وتقييم أثر المبادرات التى يتم اتخاذها فى مركز خدمة العملاء أو الخط الساخن.

وبحسب بيان للشركة القابضة، تفقد فريق التقييم خلال زيارات اليوم الأول الخط الساخن ١٢٥ لشركة مياه الشرب بالقاهرة، ومركز خدمة العملاء بمصر الجديدة لشركة مياه الشرب بالقاهرة، ومركز خدمة العملاء السنطة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات