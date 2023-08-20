الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصطفى حسين يخطف ذهبية المصارعة من الأردن و"الأولمبية" تهنئ

عصام نوار
عصام نوار

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الاتحاد المصري للمصارعة، برئاسة اللواء عصام نوار بعد تحقيق مصطفى حسين الميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب المقامة في الأردن.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعب مصطفى حسين، ومجلس إدارة اتحاد المصارعة لحصولة على الميدالية الذهبية في منافسات وزن 67 كجم على هذه النتائج المميزة مع خالص التمنيات بإستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات وإستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.

اللواء عصام نوار مجلس إدارة اللجنة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عصام نوار ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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