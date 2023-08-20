الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تجدد آمال الأهلي في التعاقد مع البرازيلي سوزا في "الميركاتو"

جوستافو سوزا
جوستافو سوزا

تجددت آمال النادي الأهلي مجددًا في التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأغلق الأهلي باب التعاقد مع اللاعب البرازيلي خلال الأيام القليلة الماضية بعد تعثر المفاوضات في ظل تمسك مدرب الفريق الكوري في استمرار ضمن تشكيلته.

وأعاد مسؤولو الأهلي فتح ملف ضم اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية، في ظل وجود رغبة من البرازيلي لارتداء قميص المارد الأحمر.

ويحظى سوزا باهتمام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي والذي وضع اللاعب البرازيلي في مقدمة أهدافه لتدعيم الهجوم.

الاهلى البرازيلي جوستافو سوزا جيونبوك هيونداي الكوري فترة الإنتقالات الصيفية الجارية

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