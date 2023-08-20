تجدد آمال الأهلي في التعاقد مع البرازيلي سوزا في "الميركاتو"

تجددت آمال النادي الأهلي مجددًا في التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأغلق الأهلي باب التعاقد مع اللاعب البرازيلي خلال الأيام القليلة الماضية بعد تعثر المفاوضات في ظل تمسك مدرب الفريق الكوري في استمرار ضمن تشكيلته.

وأعاد مسؤولو الأهلي فتح ملف ضم اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية، في ظل وجود رغبة من البرازيلي لارتداء قميص المارد الأحمر.

ويحظى سوزا باهتمام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي والذي وضع اللاعب البرازيلي في مقدمة أهدافه لتدعيم الهجوم.