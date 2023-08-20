الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الوادى الجديد: إقبال كبير على الأندية الصيفية وأنشطة طلابية مختلفة

جانب من الاندية الصيفية
جانب من الاندية الصيفية للطلاب

أشاد المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، بإقبال طلاب المحافظة على الأندية الصيفية بجميع الإدارات التعليمية والحرص على ممارسة الأنشطة التربوية المختلفة.

جاء ذلك تحت رعاية د. رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ود. حنان مجدى نائب المحافظ، لافتًا إلى أن الأندية الصيفية تتضمن الأنشطة: (الفنية - الثقافية - الرياضية - العلمية - مسابقات - ورش عمل - ندوات وبرامج متنوعة..)، وذلك فى إطار استثمار الطاقة الكامنة لدى الطلاب فيما يفيد حياتهم اليومية.

يأتى ذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية وتوجيه التربية الاجتماعية والمعنيين بالأنشطة التربوية بالمديرية.

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، دعمه الكامل لمجالات الأنشطة التربوية أثناء العام الدراسى أو بمراكز تنمية القدرات المتنوعة خلال الفترة الصيفية.

وتابع وكيل التعليم خطة عمل الأنشطة الصيفية للصحافة المدرسية التى بدأت مع بداية إجازة نهاية العام بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وتوجيه عام الصحافة.

وتفتح مراكز تنمية القدرات بالإدارات التعليمية أبوابها أمام طلاب المحافظة لممارسة كل فنون وقوالب الصحافة، لافتًا إلى تنفيذ ورش عمل لصقل وتنمية مهارات الطلاب بالكتابة الصحفية، ومنها تصميم مجلة حائط تشمل كل الفنون الصحفية الكاريكاتير، إعداد وتدريب قارئ النشرة الإخبارية.

وكيل التعليم بالوادى الجديد إقبال طلاب المحافظة على الأندية الصيفية ممارسة الأنشطة التربوية المختلفة استثمار الطاقة الكامنة لإدارة الموهوبين والتعلم الذكى ورش عمل تدريبية

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