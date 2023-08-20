العثور على جثة متحللة لرجل ستيني داخل شقة بالغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بالغردقة، الأحد، على جثة رجل فى العقد السادس من العمر، متحللة داخل منزله.

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود من الأهالى بوجود رائحة داخل أحد الوحدات السكنية.

وانتقلت قوة من قسم شرطة ثان الغردقة، وتبين أن الجثة متحللة لشخص "أيمن.م.م" 56 سنة تم نقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام.

وتبين من الفحص الأولى والتحريات أن الوفاة طبيعية ولاتوجد أي شبهة جنائية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.