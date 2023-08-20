الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة متحللة لرجل ستيني داخل شقة بالغردقة

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بالغردقة، الأحد، على جثة رجل فى العقد السادس من العمر، متحللة داخل منزله.

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود من الأهالى بوجود رائحة داخل أحد الوحدات السكنية.

وانتقلت قوة من قسم شرطة ثان الغردقة، وتبين أن الجثة متحللة لشخص "أيمن.م.م" 56 سنة تم نقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام.

وتبين من الفحص الأولى والتحريات أن الوفاة طبيعية ولاتوجد أي شبهة جنائية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية العثور على جثة اللواء محيي سلامة أمن البحر الأحمر الوفاة طبيعية شبهة جنائية مدينة الغردقة مدير أمن البحر الأحمر مستشفى الغردقة العام

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