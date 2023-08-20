الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بسوهاج

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، الأحد، عاملا بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين، وإبراهيم مرتضى، وأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم.

تعود أحداث الواقعة إلى مايو من العام الجاري، بدائرة مركز سوهاج، عندما وجهت النيابة للمدعو "ص.ع" 36 عامًا، عامل تهمة إحراز "الحشيش" بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات بحوزته، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم. 

ولقى طفل مصرعه غرقا بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود إشارة من مستشفي جهينة  المركزي لمركز جهينة بإستقبال الطفل "مهند ع ع ا ا" سن 11 تلميذ ومقيم دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء غرق وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال ذويه أفاد كل من والدته "أسماء خ م ع" سن 33 عاما ربة منزل وعمه "ماهر ع ا ا" سن 35 عامًا، عامل، ومقيمان بذات الناحية بأنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بترعة نزه الدقيشية بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بها وأضافا بأنه تم انتشال الجثة ونفيا الشبهة الجنائية و بتوقيع الكشف الطبي علي الجثمان بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بها.

أحداث الواقعة احالة القضية التحفظ على المضبوطات الجنايات الحشيش البحث الجنائي

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