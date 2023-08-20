الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أمل رزق: "احنا عندنا أجمل مدينة ساحلية في العالم.. وتحيا مصر"

امل رزق
امل رزق

أعربت الفنانة أمل رزق عن سعادتها الشديدة لقضاءها عطلة صيفية بمدينة مرسى مطروح، مشيدة بجمال المدينة والمياه التي تتميز بها عن غيرها.

وشاركت “أمل” مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، مشيدة بالساحل الشمالي قائلة: “احنا عندنا أجمل مدينة ساحلية وأجمل مياه، وحقيقي اجمل مكان ممكن تروحوه في مرسى مطروح والساحل الشمالي، وتحيا مصر”.

https://www.instagram.com/reel/CwK1KmHIG-R/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&fbclid=IwAR0XWO1XWuk-h3ro8rNZ6ocV-Ia2MbcwntZtAYFrGU-pFa1MxtrDQm8IEN8

جدير بالذكر أن قالت الفنانة أمل رزق، إن حفل الفنان تامر حسنى فى مدينة العلمين الجديدة محترم ومشرف، ومبهر ومفرح، حتى الجمهور فى منتهى الاحترام، والناس لطيفة، موضحة أن التنظيم كان مشرف والتأمين على أعلى مستوى.

وأضافت أمل خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، :"أن الشكل المشرف ده كان لازم يكون من زمان، لاننا نستحق، كما أن الشوارع جميلة وتواجدت جميع الطبقات والكل كان سعيد".

وغنى تامر حسني لأكثر من ساعتين وسط صراخ هستيري من محبيه وصيحات في حبه، دون توقف، وقدم مواهب مصرية رائعة نالت استحسان الجميع، وفي لقطه مميزه دعا البعض من جمهوره ليشاركوه رقصته الشهيرة الخاصة بأغنية فيلمه الجديد "تاج" وأيضاً شاركه اليوتيوبر العالمي نويل رقصة أغنية تاج.

مدينة ساحلية أمل رزق أجمل تحيا مصر ساحلية رزق

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