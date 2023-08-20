الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القائد السابق للقوات الخاصة الكورية لـ"القاهرة الإخبارية": إذا تعرضت بلادنا لهجوم ستتدخل أمريكا

الفريق تشون إنبم
الفريق تشون إنبم القائد السابق للقوات الخاصة الكورية الجنوبي

تحدث الفريق تشون إنبم، القائد السابق للقوات الخاصة الكورية الجنوبية، عن قوة بلاده وقدرتها على ردع غريمتها الأولى كوريا الشمالية، بعدما وطدت الأخيرة علاقتها مع موسكو.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب" من سول ببرنامج "العالم شرقا"، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن بلاده نجحت كثيرا في ردع العداء من جانب كوريا الشمالية خلال السنوات الماضية، موضحا أن بيونج يانج تطور قدراتها العسكرية وتعزز علاقاتها مع روسيا والصين، مرددا: "ما زال هناك الكثير من الخيارات لتعزيز قدراتنا الدفاعية".

وحول اجتماع أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية، قال إنه بعيد كل البعد عن أن يكون "ناتو آسيوي جديدا"، موضحا أن الأمر الآن يفرض الحاجة إلى تعاون الدول الثلاث من أجل تعزيز الاستقرار والسلم في منطقة الأندوباسفيك.

وأوضح أن كوريا الشمالية كانت دائما قلقة بشأن التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية وحلفائها، وسترى هذه التدريبات تهديدا لأمنها، مرددا: "كوريا الجنوبية تسعى دائما لتعزيز قدراتها الدفاعية، بينما كوريا الشمالية تسعى دائما لتطوير قدراتها الصاروخية".

وأكد أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لديهما روابط قوية في المجال العسكري والدفاعي، ولكن هذا لم يعد كافيا مع ظهور التحديات الجديدة التي نواجهها.

وأشار القائد السابق للقوات الخاصة الكورية الجنوبية إلى أن هناك معاهدة دفاع مشترك، قائلا: "هناك آلاف من الجنود الأمريكيين على أرض الجزيرة الكورية، وإذا تعرضت سول لهجوم فلن تقدم أمريكا الدعم المالي فقط كما يحدث مع أوكرانيا، بل ستتدخل عسكريا".
 

كوريا الجنوبية كوريا الشمالية أمريكا تدخل عسكري أمريكي القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

بيهددنى بالفضيحة.. بلاغ ضد أستاذ جامعى بتهمة التعدى على زوجته

ذبح دهب.. تفاصيل نحر جزار لزوجته بعد رفضها جلسات الكيف بالقناطر

رأسه مقابل "كوز درة".. تفاصيل نحر ابن العم لعنق طفل في سوهاج

النيابة الإدارية تعاين موقع مصرع طفلة أثناء استحمامها ببلطيم

"ماتت صعقًا بالكهرباء".. تفاصيل مصرع طفلة داخل حمام فى بلطيم

وفاة شقيقة المتهم بإشعال النار فى منزل أسرته بعين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة