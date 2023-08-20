القائد السابق للقوات الخاصة الكورية لـ"القاهرة الإخبارية": إذا تعرضت بلادنا لهجوم ستتدخل أمريكا

تحدث الفريق تشون إنبم، القائد السابق للقوات الخاصة الكورية الجنوبية، عن قوة بلاده وقدرتها على ردع غريمتها الأولى كوريا الشمالية، بعدما وطدت الأخيرة علاقتها مع موسكو.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب" من سول ببرنامج "العالم شرقا"، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن بلاده نجحت كثيرا في ردع العداء من جانب كوريا الشمالية خلال السنوات الماضية، موضحا أن بيونج يانج تطور قدراتها العسكرية وتعزز علاقاتها مع روسيا والصين، مرددا: "ما زال هناك الكثير من الخيارات لتعزيز قدراتنا الدفاعية".

وحول اجتماع أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية، قال إنه بعيد كل البعد عن أن يكون "ناتو آسيوي جديدا"، موضحا أن الأمر الآن يفرض الحاجة إلى تعاون الدول الثلاث من أجل تعزيز الاستقرار والسلم في منطقة الأندوباسفيك.

وأوضح أن كوريا الشمالية كانت دائما قلقة بشأن التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية وحلفائها، وسترى هذه التدريبات تهديدا لأمنها، مرددا: "كوريا الجنوبية تسعى دائما لتعزيز قدراتها الدفاعية، بينما كوريا الشمالية تسعى دائما لتطوير قدراتها الصاروخية".

وأكد أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لديهما روابط قوية في المجال العسكري والدفاعي، ولكن هذا لم يعد كافيا مع ظهور التحديات الجديدة التي نواجهها.

وأشار القائد السابق للقوات الخاصة الكورية الجنوبية إلى أن هناك معاهدة دفاع مشترك، قائلا: "هناك آلاف من الجنود الأمريكيين على أرض الجزيرة الكورية، وإذا تعرضت سول لهجوم فلن تقدم أمريكا الدعم المالي فقط كما يحدث مع أوكرانيا، بل ستتدخل عسكريا".

