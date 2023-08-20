برلماني يشيد بجولة الرئيس في الأكاديمية العسكرية: تأكيد على قوة الدولة

أشاد محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن المنيا بالجولة التي قام بها الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية المصرية والرسائل والتصريحات خلالها: “كانت تأكيد على قوة الدولة وسيادتها وتطلعها للمستقبل وقدرتها على موجهة الأزمات”.

أضاف العمدة أن تصريحات الرئيس السيسي خلال الجولة وتأكيده أن الدولة تعمل على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية الحالية وأن هناك خطة طموحة للاقتصاد والصناعة ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال بدائل وإنتاج مصري يغطي مطالب هذه المستلزمات والمنتجات اليومية.

وقال:"تصريحات الرئيس خير رد على المشككين في الدولة وجهودها، ومن يسعون لترويج الإشاعات عن مصر، متابعًا: السيسي كان واضحًا بتأكيده حرص الدولة على توفير العملة الصعبة، وضرورة تغطية فاتورة الاستيراد من الخارج السنوية سواء من سلع أو مواد بترولية أو مستلزمات مختلفة أو أدوية.