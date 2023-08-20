الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقارير أمريكية: اصطدام المركبة لونا الروسية يقضى على طموحات موسكو الفضائية

المركبة لونا الروسية
المركبة لونا الروسية

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، عن انتهاء أول مهمة روسية إلى القمر منذ عقود بالفشل بعد اصطدام المركبة الفضائية لونا -25 بسطح القمر.

وأكدت شبكة cnn الأمريكية، أن الحادث وقع بعد انقطاع الاتصال بالمركبة الفضائية، ما مثل ضربة لطموحات روسيا الفضائية، لافتة إلى أن الحادث بدأ عندما فقدت وكالة الفضاء الروسية، روسكوزموس الاتصال مع لونا -25 يوم السبت حوالي الساعة 2:57 مساءً بتوقيت موسكو.

ونقلت عن وكالة الفضاء الروسية، قولها إن الإجراءات التي تم اتخاذها يومي 19 و20 أغسطس للبحث عن الجهاز والاتصال به لم تسفر عن أي نتائج.

وقالت روسكوزموس إنه وفقًا للحسابات الأولية، فإن لونا -25 "تحول إلى مدار غير مخطط له" قبل الاصطدام.

وأضافت الوكالة أن لجنة مشكلة خصيصا ستحقق في أسباب فقدان لونا -25.

تأتي هذه الأخبار بعد يوم من إعلان المركبة الفضائية عن "حالة طوارئ" أثناء محاولتها الدخول في مدار قبل الهبوط، وفقًا لوكالة روسكوزموس.

وقالت روسكوزموس في بريد على Telegram أمس السبت: "أثناء العملية، حدثت حالة طارئة على متن المحطة الأوتوماتيكية، والتي لم تسمح بإجراء المناورة بالمعايير المحددة".

كان من المفترض أن تكون المركبة الفضائية أول مهمة هبوط روسية على سطح القمر منذ 47 عامًا. هبطت آخر مركبة هبوط على سطح القمر، لونا 24، على سطح القمر في 18 أغسطس 1976.

أطلقت المركبة الفضائية لونا -25 من فوستوشني كوزمودروم في أمور أوبلاست الروسية، في 10 أغسطس، لتضع المركبة في رحلة سريعة إلى القمر.

سمح مسار لونا 25 لها بتجاوز مركبة الهبوط القمرية الهندية Chandrayaan-3، والتي تم إطلاقها في منتصف يوليو، في طريقها إلى سطح القمر.

وسائل اعلام أمريكية المركبة الفضائية لونا -25 القمر الحادث روسيا

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