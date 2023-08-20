الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خريطة تحرك والجدول الزمنى للإعصار هيلارى الذى يهدد كاليفورنيا

الإعصار
الإعصار

 من المتوقع أن يضرب الإعصار هيلاري جنوب كاليفورنيا، كعاصفة استوائية في نهاية الأسبوع الجاري، مما يتسبب في هطول أمطار غزيرة بعد أن يشق طريقه إلى شبه جزيرة باجا كاليفورنيا في المكسيك.

دفعت العاصفة المسذولين في المركز الوطني للأعاصير إلى إصدار تحذير من عاصفة استوائية لمعظم جنوب كاليفورنيا، وتعد هذه المرة الأولى التي يصدر فيها تحذير أو ساعة من عاصفة استوائية في المنطقة.

من جانبهم، قال خبراء الأرصاد إنه من المتوقع أن تنتج العاصفة ما بين 3 إلى 6 بوصات من الأمطار، مع كميات قصوى تبلغ 10 بوصات، عبر أجزاء من باجا كاليفورنيا، مع احتمال حدوث فيضانات مفاجئة.

ومن المتوقع أن تسقط نفس مجاميع الأمطار في أجزاء من جنوب كاليفورنيا وجنوب نيفادا يوم الأحد، وفقًا لمركز الأعاصير .

وحذرت اللجنة الوطنية للصحة من أن الفيضانات "الكارثية والمهددة للحياة" كانت "مرجحة" لكلا المنطقتين.  

من المحتمل أن تكون هناك "هبوب رياح مدمرة"، خاصة في المرتفعات العالية في المنطقة، وتتضخم على طول الساحل، حسبما قال جريج بوستيل، المتخصص في الأعاصير والعواصف في قناة الطقس، لشبكة سي بي إس نيوز.

ووفقاً للشبكة الأمريكية، فإن الإعصار والتحذيرات سارية في أجزاء من شبه جزيرة باجا كاليفورنيا، وكان تحذير من العاصفة الاستوائية ساري المفعول في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا تقريبًا، من حدود كاليفورنيا-المكسيك في مقاطعة سان دييغو ، إلى شمال مقاطعة لوس أنجلوس ، وكذلك لجزيرة كاتالينا بكاليفورنيا.

نصح مسؤولو مقاطعة لوس أنجلوس جميع سكان كاتالينا وزوارها بمغادرة الجزيرة في أقرب وقت ممكن قبل وصول العاصفة.  

في غضون ذلك، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم ، حالة الطوارئ يوم السبت لجميع مناطق جنوب كاليفورنيا.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس بايدن قد تم إطلاعه على هيلاري وأن فريقه يعمل "مع الوكالات الحكومية والمحلية قبل العاصفة". الرئيس وعائلته يقضون إجازة في بحيرة تاهو في شمال كاليفورنيا. ومن المقرر أن يسافر الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن إلى هاواي يوم الإثنين لمسح الدمار الناجم عن حرائق  الغابات في ماوي.

الإعصار هيلاري كاليفورنيا امطار هطول أمطار غزيرة المركز الوطني للأعاصير

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