في إجازة الصيف.. نرشح لك 5 روايات في الأدب الفرنسي

الكثير من الناس يسعى دائمًا إلى استغلال إجازة الصيف، فهناك فئات تفضل القراءة في الأدب الفرنسي والروسي والإنجليزي، بينما البعض الآخر يفضل قراءة الروايات العربية، ونظرًا لتزايد عمليات البحث من جانب الجمهور عن أشهر الروايات الفرنسية، يرشح "الدستور" 5 روايات فرنسية تعد الأكثر قراءة والأكثر متعة لجمهوره، خلال السطور التالية.

رواية البؤساء

من الروايات التي حظيت باهتمام كبير، وهى من تأليف الكاتب الفرنسي، فكتور هوجو والتى تعد من أفضل روايات الأدب الفرنسي على مستوى العالم، وتدور أحداث الرواية حول وصف وانتقاد الظلم الاجتماعي في فرنسا بين سقوط نابليون في 1815 والثورة الفاشلة ضد الملك لويس فيليب في 1832.

رواية الغريب

رواية من تأليف الكاتب الفرنسي البير كامو، نشرت لأول مرة في عام 1942، حصلت الرواية على المرتبة الأولى لتصنيف كتب لوموند المائة للقرن العشرين، تدور أحداث الرواية حول رجل غريب عن بلاده، يروي حكايته في الغربة وخاصة بعد الحكم عليه بالإعدام لارتكابه جريمة قتل.

رواية غادة الكاميليا

من تأليف الكاتب الفرنسي الكسندر دوماس الابن ، نشرت لأول مرة في عام 1848 ، ومن الروايات التي حظيت بجماهيرية كبيرة وارتفعت نسبة مبيعاتها، وتدور أحداثها حول مارجريت وهي محظية مشهورة تدور بينها وبين شاب يدعى ارمان دوفال قصة حب ولكن والده يتدخل ويحاول إبعاده عنها وينجح في ذلك فتموت وقبل أن تموت تتصل بالقس وتعترف بجميع خطاياها، وتعد من الروايات التي ظلت عالقة في أذهاب القراء فترة طويلة بسبب شخصية مارجريت.

رواية إمبراطورية النمل

من روايات الخيال العلمي، وهى من تأليف الكاتب الفرنسي برنار فيربير ، نشرت لأول مرة في عام 1991 ، وجاء في مقدمة الرواية :"في زمنٍ غزا فيه الإنسانُ الأوروبي قارَّات العالم الجديدِ فارضا هيمنَتَه بالسلاحِ والعِلم، معتقدًا أنَّ الإنسانَ هو مَن يُسيطِرُ على وجهِ الأرض، يَجدُ مَن ينازعه تلك السيطرةَ بضراوة لا قِبَل له بمواجهتِها".

رواية احدب نوتردام

من الروايات الرومانسية، قام بتأليفها الكاتب الفرنسي الكبير فيكتور هوغو، صدر عام 1993، ومن الروايات التي حظيت باهتمام كبير من جانب القراء، وتدور أحداثها حول طفل أحدب ولقيط وجهه قبيح ينتمي إلى عائلة غجرية، اضطر الطفل أن يعيش مع قس في كنيسة نوتردام الدوم كلود فرولو لأن عائلة الطفل فرت هربا بعدما اكتشف القس سرقتهم، وتبدا أحداث الرواية.