الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في بيروت: لا علاقة له بشروط دخول الصحفيين

أصدرت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب بيانا لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بشروط دخول الصحافة والإعلام، وقالت الشركة في بيانها:

"نحن على يقين بأن الفنان الكبير عمرو دياب يعتز ببيروت تاريخا حاضرا ومستقبلا ونشكر له حفله الذي انعش ليلها.

بعد التواصل مع الجهة المنظمة، تبين بأن التعهد المذكور كان موجها إلى الصحافيين الراغبين بالتغطية في كواليس المسرح فقط، بيروت نسمة تنعش الفن العربي، وصحافتها حرة لا توضع عليها قيود الا التي تفرضها أخلاقيات المهنة".

وتؤكد الشركة في بيانها أن تلك الشروط تتعلق بأمور تنظيمية بحتة لا تخص الفنان الكبير ولم يفرضها أو يطالب بوضعها، كما تؤكد الشركة تقدير واحترام الفنان عمرو دياب للصحافة والإعلام وهو العهد الذي سار عليه طوال تاريخه الفني المشرف باعتبارهم شريكا وداعما له في هذا المشوار الفني.

وتداولت أمس عدد من الاشتراطات من قبل الصحفيين الللبنانين للتغطية الصحفية للحفل والتي اثارت الجدل بين الصحفيين بسبب وضع تعهد للتوقيع عليه بعدم نشر أي أخبار سلبية عن الحفل والاقتصار على نشر الإيجابيات فقط.

وتداول بعض الصحفيين نص التعهد والذي جاء فيه: "تعهد وإقرار بالالتزام بقواعد وشروط حفل الفنان عمرو دياب، وأنا أتمتع بكامل الأوصاف المعتبرة شرعا وقانونا ودون أي إكراه وبملء إرادتي بعدم التصوير نهائيا أي مقطع أو أجزاء فيديو طيلة مدة هذا الحفل.

كما نص التعهد على: "كما أتعهد والتزم بالتواجد والحضور ضمن الأماكن المخصصة والمسموح لي فيها فقط، وعلى أن يقتصر السماح لي بتصوير صور فوتوغرافية على درجة عالية من الحرفية خلال الفترات وفي الأماكن التي يسمح لي بها متعهدًا بالالتزام بكافة التعليمات والأذونات والتوجيهات بهذا الخصوص".

تعهد قبل دخول حفل عمرو دياب يثير الجدل ونضال الأحمدية تعلق layalina 1 تعهد قبل دخول حفل عمرو دياب يثير الجدل ونضال الأحمدية تعلق

وطالب التعهد بنقل صورة إيجابية وعدم الإساءة للحفل أو عمرو دياب أو الجهة المنظمة له وحقهم في حذف أي ما يخالف ذلك: "أعطي الحق المطلق للفنان عمرو دياب وRodge أو الشركة المنظمة بحذف أي مقال أو تصريح منشور أو متداول به على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عند مخالفة ما ذكر أعلاه وذلك دون الحاجة لأي إنذار أو مراجعة القضاء وإن هذا الإقرار نهائي لا رجوع عنه حاضرًا أو مستقبلًا".