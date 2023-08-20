"كيف أسهمت ثورة يوليو في إنشاء السامر؟" في العدد الجديد من "مسرحنا"

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، "832".

استهل العدد في المتابعات والأخبار بتقرير خبري عن الاحتفال بمرور خمسة أعوام على افتتاح المركز الثقافي بطنطا، وتكتب همت مصطفى عن إطلاق مسابقة "حسن عطية" للنصوص المسرحية بمهرجان شباب الجنوب، ويتابع كمال سلطان وقائع ندوة عرض "علاقات خطرة" بمسرح نهاد صليحة.

وفي قسم الحوارات والتحقيقات تستعرض إيناس العيسوي آراء المسرحيين بافتتاح مسرح السامر الذي اتفق المسرحيون على أنه متنفس لفرقة السامر وفرق الأقاليم.

وفي باب رؤى تكتب لنا يوسف عن عرض "حتشبسوت" وسحر رحايا الأنثى وسيطرة الإله، ويكتب ناظم نور الدين عن عرض "حتشبسوت" أنا وأنا الأنثوية.. التحضر الفني وحضارة الفن.

وفي باب نوافذ تستعرض شيماء عزت كتاب "التراث الشعبي في المسرح المصري" للدكتور محمد أمين عبد الصمد، ويكتب عبد السلام إبراهيم عن مفهوم الحرية في مونودراما هارون لـ محمد محمد مستجاب، ويكتب أحمد محمد الشريف "كيف أسهمت ثورة يوليو في بناء السامر والدعوة إلى مسرح مصري"، وتكتب نور الهدى عبد المنعم حول كتاب "الممثل المسرحي والتوثيق" ضمن إصدارات المهرجان القومي "16" للدكتور عمرو دوارة.

ويبحر بنا د. سيد علي إسماعيل في الجزء الخامس من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "ظهور شخصية كشكش بيه".

جدير بالذكر أن جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي.