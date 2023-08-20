الدوري الفرنسي: مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام ليل بثنائية

تغلب ليل على نظيره نانت بهدفين نظيفين، الأحد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين ضمن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وبدأ مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه نانت وشارك حتى نهاية اللقاء وكاد أن يسجل هدفًا.

وتقدم ليل عن طريق جوناثان ديفيد بالدقيقة 66، ثم أكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين في الدقيقة 78 بعد طرد ألكسندرو.

وصنع مصطفى محمد هدف تعادل فريقه بالدقيقة 83 بعدما سدد كرة ارتدت من الحارس وسجلها زميله لكن بعد العودة لتقنية “الفار” بداعي التسلل على مصطفى محمد.

وسجل الجزائري أدم أوناس هدف ليل الثاني بالدقيقة الأخيرة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ليل رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأول، بينما لم يحصد نانت أي نقاط بعد تلقيه الخسارة الثانية.